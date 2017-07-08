Ольга Бузова предстала перед поклонниками в образе американской школьницы

Певица Ольга Бузова предстала перед поклонниками в новом образе. Она очень похожа на одну из старшеклассниц американских школ, которых можно часто увидеть в голливудских фильмах.

Снимок появился на странице певицы в Instagram. Одежда, в которой она сфотографировалась, выпускается собственным брендом Бузовой. Она отметила, что никогда не забывает про своих поклонников и старается радовать их новинками. Бренд Ольги выпускает, как и футболки, так и более строгие вещи, подходящие для выхода в общество. Новинкой стал костюм, который состоит из юбки, жилета, и дополняется шелковой блузкой белого цвета.

Поклонники отметили темный узор на костюме, как он сидит на фигуре, а также образ в целом. Внимания удостоилась и прическа певицы. Фанаты Ольги считают, что слегка завитые волосы идут ей куда больше, чем прямые. Не остались в стороне и те, кто полагает, что Бузова копирует другие бренды, слегка переделывая и выдавая за свои. Они высказались негативно в отношении новинки.