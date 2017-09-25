«Скотство!»: Яна Поплавская жестко высказалась о шоу «ДНК» на «НТВ»

Яна Поплавская сорвала очередной эфир скандального шоу «ДНК» на телеканале «НТВ». Название программы она расшифровала как «тест на количество Дерьма, Низости, Катастрофы».

В своем Instagram-аккаунте Яна Поплавская выступила с жесткой критикой шоу «ДНК», на которое ее пригласили для обсуждения сюжета, где мужчина отказывается признать 13 ребенка. На самом же деле, рассказывает Поплавская, программа была посвящена мужчине по имени Иван, который живет сразу с 4 женщинами и имеет 12 детей.

Этот мужчина утверждает, что все женщины являются его женами, с одной из них он даже обвенчан. Якобы, он и его «гарем» живут счастливо. Более того, мужчина мечтает найти еще одну жену и стать отцом 50 детей. По словам Яны Поплавской, ведущего интересовало лишь очередность половой близости мужчины с его «женами».

Поплавская пришла в возмущение, остановила съемки и спросила, почему никто не задается вопросом о детям, почему органы опеки не реагируют на такой «гарем». Ведущий ответил, что задает вопросы «по карточкам», которые для него писал редактор. Поплавская заявила, что малолетних детей используют лишь для рейтинга, а их реальная судьба никого не беспокоит. Шоу она назвала «скотством» и продемонстрировала свое крайнее недовольство всем, что сейчас происходит на телевидении.