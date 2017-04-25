Стас Костюшкин вместе со своей командой разделся на "Авторадио"

Певец Стас Костюшкин, лидер музыкального коллектива «A-Dessa», был участником на Дне рождении «Авторадио». Задор исполнителя перешел в более неожиданную форму, он решил раздеться, в чем музыканты его поддержали.

Видео певец опубликовал на своей странице в Instagram. Для повышения настроения он решил снять с себя футболку, чем поднял настроение и тем, кто присутствовал на радио. Он призвал музыкантов поддержать его, и коллектив не заставил себя долго ждать. По словам певца, он хотел оставить этот день в памяти. Стоит отметить, что это было празднование 25-го Дня рождения «Авторадио».

Подписчики Костюшкина двояко отнеслись к публикации. Многие стали утверждать, что подобное поведение не красит певца. Они считают, что обнажение не то, что строило устраивать на радио. Однако многие встали на защиту Стаса. Поклонники певца отметили, что он просто добавил задора в исполнение песни, а также веселья в общий праздник.

Обсуждение видеозаписи вызвало реакцию певца в новой публикации, где он ответил на комментарии о непристойном поведении. Он в ироничной форме отметил, что следует его научить себя вести подобающим образом.