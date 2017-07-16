Волочкова рассказала о новом курортном романе

Известная балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая на Пхукете, рассказала о новом курортном романе, который она завела с поэтом казахского происхождения Хакимом Булибековым. Она до сих пор находится в Таиланде и уже успела поменять отель, в котором пребывала.

Когда Анастасия Волочкова стала публиковать фотографии с отдыха в Таиланде, ее поклонники недоумевали, почему она находится там одна, без своего возлюбленного Михаила Логинова. До этого балерина пыталась уверить всех, что верна только ему и вместе они очень счастливы. Некоторые пользователи сети даже предполагали, что все это слишком наигранно, и их отношения фейковые. Новые фотографии же с отдыха Волочковой лишь подтвердили эту теорию.

Так, балерина показала несколько совместных снимков и даже видеозаписей с поэтом Хакимом Булибековым. В комментариях к ним она не скрывала, что с головой погрязла в курортный роман. Она познакомилась с новым другом на острове и теперь проводит с ним много времени. Волочкова даже заговорила о свадьбе. Вспоминая мечты о церемонии в Париже, она шутливо говорит: ""е отметить ли здесь, на Пхукете?".