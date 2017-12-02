Ирина Безрукова ради молодости кожи покупает крем со слизью улиток

Ирина Безрукова, которой уже 52 года, отрицает обвинения в пластических операциях и рассказывает, что сохранять молодость ей помогает качественный уход и консультации с косметологом. По словам Безруковой, она пользуется кремом со слизью улиток и тщательно подбирает средства для кожи.

Многие пользователи Сети отмечают, что Ирина Безрукова выглядит моложе своих лет и впечатляет красотой, несмотря на 52-летний возраст. Сама звезда рассказывает, что не приемлет пластических операций и отдает преимущество походам к косметологу.

По словам Ирины Безруковой, она регулярно ходит к специалисту, который подбирает ей средства по уходу за кожей и дает советы по сохранению красоты. Сейчас, утверждает звезда, существует масса возможностей и средств, которые помогут омолаживать кожу и делать ее красивой.

Безрукова пользуется кремом со слизью улиток и следит за своим здоровьем. Она составляет себе рацион, занимается спортом и полностью отказывается употреблять вредную пищу. По словам Безруковой, она лечит кожу световыми лампами и пользуется корейской косметикой.