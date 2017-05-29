"Неужели - пластика?": поклонники заметили странные перемены на лице Алсу

Певица Алсу на своей странице в Intsagram разместила публикацию о переносе премьеры своего клипа. Пользователи обратили внимания на неестественные перемены в лице кумира начали гадать об их причинах.

Алсу обратилась к своим поклонникам и сообщила, что ей не удастся выпустить ролик пораньше из-за некоторых "нюансов". По её словам, клип на песню "Не молчи" появится в сети совсем скоро - в следующий понедельник (9 апреля).

Многие поклонники заинтересовались объявлением. Одни выразили нетерпение и желание поскорее увидеть долгожданное музыкальное видео, а другие поддержали певицу и пообещали дождаться. Однако нашлись те, кто заметил тревожные черты на лице исполнительницы.

По мнению комментаторов, они являются следами пластической хирургии, которой Алсу пытается скрыть свой возраст. Напомним, в этом году она празднует 35-летний юбилей. Изменения лица фанаты связывают с ботоксом. Некоторые поклонники призвали Алсу ничего больше не менять искусственным путем. Кое-кто отметил, что с новой внешностью она похожа на Алику Смехову.

Впрочем, фотография удостоилась не только конспирологических комментариев. Люди обратили внимание на броский макияж Алсу в стиле "вамп". Отметили они также сочетание темных контуров с черной кожаной курткой, которая хорошо дополнила образ.