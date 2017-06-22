Блогер Лена Миро озвучила основную проблему новой версии «Простоквашино»

Интернет-блогер Лена Миро не осталась в стороне продолжения культового советского мультфильма «Простоквашино» от отечественного «Союзмультфильма» и назвала основную проблему новой версии детского мультика.

В первую очередь Лена Миро считает, что большая проблема «Возвращение в Простоквашино» это фальш. Также у картины совершенно отсутствует логический сюжет, который не смогли понять не только дети, но и взрослые. Блогер говорит, многим зрителям не понравилось, что случилось с основным героем мультфильма – Дядей Федором, и почему мальчику кардинально изменили внешность и он внезапно превратился в хипстера.

Напомним, что продолжение легендарного мультфильма уже успели ранее раскритиковать Эдуард Успенский и Юрий Лоза. Кроме того, недовольные зрители стали писать целые петиции с жалобой на создателей нового «Простоквашино».