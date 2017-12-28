Волочкова запретила обсуждать свою попу и бельё на фотографиях‍

Известная балерина Анастасия Волочкова, отдыхая на Пхукете, наконец показала своим поклонникам, как выяглядит ее попа. На фотографиях она снова демонстрировала шпагат и кружевное белье, однако обсуждать все это запретила.

Пользователи сети уже давно не удивляются, что практически ни один день примы-балерины Анастасии Волочковой не обходится без традиционного шпагата на фотографиях. Казалось бы, уже и сама она привыкла к толпам хейтеров, которые постоянно смеются над ней за это и оставляют на ее страницах неприятные комментарии. Тем не менее, стало ясно, что балерина просто не может не обращать на них внимание и закрыла возможность оставлять комментарии в своем профиле фотохостинга Instagram. Тем самым она запретила обсуждать свое поведение и фотографии.

Некоторые считают, что Волочкова просто переживала, как пользователи сети отреагируют на видео, которое она сняла на набережной. В данном ролике запечатлено, как она забегает в море, и в нем видно ее попу в миниатюрных бикини. Стоит отметить, что балерина не обладает большим объемом бедер и чаще фотографируется передом, чтобы показать идеальную растяжку.