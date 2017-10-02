Фанаты в восторге от музыкальных успехов дочери Водяновой

Популярная модель Наталья Водянова поделилась с поклонниками достижениями своей дочери в области музыкального искусства. Видеозапись игры девочки она опубликовала на своём Instagram.

По словам Натальи Водяновой, 12-летняя Нева "на отлично" прошла экзамен в музыкальной школе. Она сыграла на рояле творения композиторов Петра Чайковского и Хоакина Турина. Наталья Водянова добавила, что судейство не было излишне строгим к молодой исполнительнице.

Подписчики знаменитости пришли в восторг от игры юной Невы. Многие восхитились талантливой игрой девочки и выразили свою симпатию её увлечением. Отдельно комментаторы поздравили Неву и её звездную маму с новым достижением. Не забыли они и о заслугах Натальи Водяновой, как матери, всячески поддерживающей своего ребенка.