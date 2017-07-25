Анастасия Волочкова возмутила фанатов «голым» фото в Чистый четверг

Скандальная Анастасия Волочкова продолжает радовать своих недоброжелателей, публикуя в Сеть компрометирующие снимки. Однако на этот раз поклонники также были возмущены, когда балерина в честь Чистого четверга решила полностью оголиться.

Анастасия Волочкова в персональном микроблоге разместила архивные фотографии со своей бани. Под снимками балерина написала: «В сегодняшний Чистый четверг окунусь в волны Индийского океана на Пхукете. Но с радостью попарилась бы в бане».

Поклонники были возмущены поведением знаменитости в такой важный церковный день, когда люди должны очищать не только квартиры, но и мысли. Многие посчитали кощунством со стороны Анастасии, которая публично решила оголиться и продемонстрировать оголенное тело на страстной неделе.