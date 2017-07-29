Дарья Сагалова отрывается от детей ради новых съёмок

После длительного перерыва в карьере Дарья Сагалова возвращается к съёмкам. В недавнем интервью она рассказала о вынужденном отрыве от своих детей из-за работы.

Актриса, получившая известность после сериала "Счастливы вместе", растит двух девочек: 6-летнюю Лизу и 2-летнюю Стефанию. Когда дочери родились, Дарье Сагаловой пришлось уйти в длительный декретный отпуск. Однако, когда младшенькая достигла относительно самостоятельного возраста, знаменитость решила снова вернуться в шоу-бизнес вместе с ролью в сериале "Улетный экипаж".

Дарья Сагалова утверждает, что ей пришлось надолго оставлять дочек из-за неожиданного переноса рабочего места. Изначально предполагалось, что съёмки будут проходить в Москве. Фактор "домашнего дела" во многом повлиял на решение артистки. А за две недели до старта проекта организаторы объявили, что будут снимать в Санкт-Петербурге. Отказывать было поздно, и Дарья приняла решение не отступать от договоренностей. Вечером она укладывала Стефанию и Лизу спать, чтобы в час ночи улетать в Северную столицу. На время её отсутствия за девочками приглядывают бабушки.

Дарья Сагалова рассказала, что брать девочек на площадку не хотела из-за некомфортных рабочих условий. Тем не менее, она постоянно скучает за детьми и после каждой смены спешит к ним домой. Актриса заявила, что ради них готова отказаться от дорогостоящего контракта, если он будет надолго отрывать её от семьи. Поэтому она весьма переборчива в выборе проектов.