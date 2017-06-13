Ксения Бородина ударила Хромину планшетом по голове‍

В эфире шоу "Дом-2" Ксения Бородина не стерпела хамства со стороны участницы Елены Хроминой и ударила ее по голове планшетом. Таким образом телеведущая отомстила ей за оскорбления в адрес других участников, в том числе психолога Натальи Толстой.

На официальной странице проекта "Дом-2" в фотохостинге Instagram появилось короткое видео, которое стало анонсом нового выпуска передачи. Несмотря на то, что его полная версия еще не вышла на экраны, он уже ознаменован скандалом, который связан с именем одной из участниц Елены Хроминой. Так, из небольшого отрывка передачи стало ясно, что Ксения Бородина не сдержала своего гнева и ударила блондинку планшетом по голове‍.

Судя по контексту можно понять, что Елена Хромина "разошлась" и стала оскорблять практически всех, кто сидел рядом с ней в студии. Вначале она осудила Александру Черно за то, что она, как ей показалось, слишком много ест и поэтому толстеет. После этого она назвала сидящую в зале Наталью Толстую старой и надменно сказала, что та ей просто завидует. Тут уж Бородина решила не терпеть это больше и ударила наглую участницу, назвав ее хамкой.