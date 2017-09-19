Дмитрий Нагиев показал первые кадры фильма «Непрощенный» о Виталии Калоеве

В глобальной Сети пользователи уже активно обсуждают первые снимки нашумевшего фильма российского производства «Непрощенный». Фанаты были удивлены, как удачно и талантливо Дмитрий Нагиев перевоплотился в своего героя Виталия Калоева.

В прошлом году стало известно о съемках нового фильма, который будет основан на реальных событиях 2002 года, которые произошли над Боденским озером. Тогда по вине диспетчера погибли пассажиры самолета. Фильм получил название «Непрощенный», а ответственную главную роль Виталия Калоева, который своими силами восстанавливал справедливость и умертвил диспетчера, сыграл Дмитрий Нагиев.

Дмитрий Нагиев признался, что сам Калоев имел несколько пожеланий по созданию фильма. В первую очередь, мужчина не хотел, чтобы его на всю страну выставили трусом. Сообщается, что сценаристы учли данное пожелание.