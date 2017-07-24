Лариса Гузеева шокировала Instagram фото разрубленной руки в клинике

4 апреля Лариса Гузеева шокировала своих поклонников, выложив фотографию из больницы с перебинтованной рукой. А ведущая всего лишь сфотографировалась, обняв врача для Instagram.

Лариса Гузеева опубликовала на своей странице совместный снимок с известным пластическим хирургом Хасаном Баиевым в честь его Дня рождения. В описании к фотографии она поздравила своего друга с его праздником, пожелала здоровья и счастья. Знаменитость отметила, что Хасан Баиев своей работой помог многим женщинам вновь почувствовать себя красивыми и молодыми.

Однако большинство подписчиков больше заинтересовались таинственной травмой руки Ларисы Гузеевой, обеспокоившись медицинским фоном снимка. Некоторые подозревали, что она подралась. Тогда автор публикации рассказала, что случайно "разрубила" себе руку во время приготовлений в честь Дня рождения своей дочери. В ходе кулинарного процесса крупный и острый нож свалился с верхней полки, повредив конечность звезды. Тогда комментаторы пожелали Ларисе Гузеевой поскорее оправиться.