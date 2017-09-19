Резко постаревший Дмитрий Маликов смирился с седыми волосами

Популярный российских певец и любимиц женщин Дмитрий Маликов за последние годы значительно сдал позиции и постарел. Сам артист смирился со своими седыми волосами, однако поклонники были разочарованы внешним видом Маликова.

Дмитрий Маликов со своей супругой отдыхают в Греции, но при этом певец не забывает о поклонниках и ежедневно обновляет свой микроблог в Instagram. На днях артист опубликовал селфи крупным планом, где наглядно продемонстрировал все свои морщины, опухшие глаза и седину. «Мощный старик!», - самокритично подписал собственный снимок Маликов.

Поклонники были шокированы от внешнего вида певца, однако в комментариях стали писать слова поддержки. Многие отметили, что даже если внешне Маликов сильно состарился, он все равно является молодым отцом очаровательного сына.