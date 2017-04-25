Певица Ханна призналась, что хотела скрыть беременность

Фанаты певицы догадались, что их кумир «в положении». В публикации в Instagram Ханна призналась, что хотела бы скрыть беременность.

После недавнего концерта Ханны её фанаты стали подозревать, что певица находиться «в положении». Певица опубликовала совместное фото со своим мужем, под которым призналась, что она беременна и поблагодарила за поддержку и добрые слова подписчиков. Также Ханна призналась, что она бы предпочла чуть дольше скрывать свою беременность. Однако, как сказала певица: «люди на моих концертах оказались очень внимательными, и тут я поняла, что скрывать своё положение уже не получится». Тем не менее, Ханна рада, что ей уже не нужно прятаться.

На совместной фотографии с мужем Павлом Курьяновым Ханна получилась безупречной и счастливой будущей мамой.