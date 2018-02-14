Молодая мама из "Дома-2" подло поступила со своей семьей

Зрители считают, что звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель, которая буквально несколько дней назад стала мамой, жестоко поступила по отношению к своей семье. Ее младшая сестра Алена Савкина рассказала о том, что Рапунцель даже ей и маме не призналась, как назвала малышку.

В Сети все обсуждают то, какое же имя получила новорожденная дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Многие говорят о том, что девочку назвали Настей, однако Савкина отрицает этот факт. Она отметила, что как-то во время эфира "Дома-2" ведущие сообщили о том, что дочь Рапунцель назвали Анастасией, что шокировало ее сестру. Савкина отмечает, что ее племянницу зовут не Анастасия, так как и Рапунцель удивилась этому имени. Она позвонила сестре и сказала, что еще никому не рассказывала о том, как назвала дочь. Алена Савкина подтвердила этот факт, так как то, как назвали племянницу, не знает ни она сама, ни их мать.

По некоторым данным, в настоящий момент Рапунцель вместе с дочерью до сих пор находится в роддоме. Вместе с ними пребывает и отец семейства, Дмитрий Дмитренко, он готов придти на помощь маме или новорожденной дочери. Сейчас он в социальных сетях активно интересуется у подписчиков, как лучше кормить, одевать, купать и пеленать малышку.

Подписчики предполагают, что имя малышки станет известно сразу после выписки, так как Рапунцель уже заказала именную одежду и праздничный торт в честь рождения дочери. Некоторые отмечают, что новорожденную девочку молодожены могли назвать Миланой, так как данное имя уже неоднократно проскакивало в разговоре молодых родителей.