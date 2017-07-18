Полина Гагарина появится в телешоу вместе с сыном

Певица Полина Гагарина является частым гостем различных телешоу. Теперь она решила взять с собой сына Андрея.

На странице певицы в Instagram появилась запись под названием «работаем с Ондриком». Также Гагарина отметила, что увидеть их совместное с сыном работу можно будет в ближайшее время на всех телеэкранах страны. Данная новость обрадовала подписчиков певицы, и они принялись обсуждать возможные варианты проектов.

Одни упоминали передачу Елены Малышевой «Жить Здорово», в котором Полина с сыном будут говорить о ноздрях. Такое замечание было связано с тем, что на фотографии у обоих заметно выделялась данная часть носа. К серьезным предположениям стоит отнести варианты с шоу «Голос. Дети» и «Голос», в котором Гагарина исполняла обязанности наставника. Подписчики считают, что как в одной, как и в другой телепередаче, певица может появиться вместе с сыном Андреем в качестве сюрприза. В одном они уверены точно, что какой бы это ни был проект, появление на нём Полины Гагариной вместе с сыном будет ярким и запоминающимся.