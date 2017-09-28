Внук Аллы Пугачёвой показал, как порошок придаёт ему "суперсилу"

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, опубликовал юмористическую видеозапись. На ней показано, что с помощью супа со стиральным порошком можно приобрести «суперсилу».

Видео начинается с того, что Никита Пресняков собирается поесть восточной кухней. В этот момент ему предлагают попробовать суп, который придаст ему «суперсилу». Однако Никита не оценил вкуса супа, из-за чего его рвёт. Это вызывает негодование певца, и он начинает спрашивать о том, из чего же сделано блюдо. Выясняется, что основным компонентом супа является стиральный порошок Persil, который и придает «суперсилу».

Сам Никита данную видеозапись назвал абсурдом, и предложил страницу, на которой много подобных роликов. Ссылка ведет на канал, на котором Пресняков публикует юмористические видео совместно со своим товарищем.

Многие оценили ролик, отметив, что в нем достаточно много юмора, и он вызывает смех. Некоторые выразили желание сняться вместе с Никитой в подобной рекламе. Однако сам Никита отмечает, что публикация не несет в себе рекламного характера.