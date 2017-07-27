Ольга Бузова забыла удовольствие от секса из-за работы

Телеведущая Ольга Бузова давно не испытывала сексуального удовольствия из-за напряженной работы, а потому хочет найти себе достойного мужчину на женском "Холостяке". Об этом она рассказала 4 апреля во время пресс-конференции в Москве.

Знаменитость утверждает, что ответственно относится к грядущему проекту и всерьёз намерена отыскать своего избранника среди участников. Ольга Бузова отметила, что некоторые считают её способной обойтись без любви, однако такие люди ошибаются. Она "не робот" и жаждет иметь любящего человека.

Звезда сообщила, что никак не предполагала, что будет одинока в свои 32 года. Однако после несчастливого брака она целиком погрузилась в работу и теперь просто не имеет времени устраивать личную жизнь из-за собственного бизнеса, различных гастролей и работой на телевидении. Чтобы исправить ситуацию и совместить обе стихии, Ольга Бузова согласилась участвовать в шоу. Ради "Холостячки" она отложила все свои планы и оставила неизменной лишь гастрольную программу, уже утвержденную на целый год.

По словам Ольги Бузовой, она совсем разучилась флиртовать и ценить романтику. Более того, она давно не получала удовольствия от интимной близости. Однако она постарается встретить участников телешоу с открытым сердцем, чтобы в итоге услышать заветное "люблю".

В ходе мероприятия певица также поделилась идеалом своего мужчины. Он должен быть самостоятельным, смелым, преданным, умным и честным. При этом финансовое состояние роли играть не будет. Для Ольги главное почувствовать себя в безопасности.