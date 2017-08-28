Тимати новой "Херовой песней" описал все свое творчество

Знаменитый российский исполнитель Тимати не так буквально представил свою новую песню про измены. Данная композиция получила название "Херовая песня", а хейтеры заметили, что этим треком Тимати описал все свое творчество.

Не так давно известный рэпер Тимати запел и записал новую песню под названием "Херовая песня". Данная композиция посвящена изменам, в ней исполнитель поет о том, что узнал о предательстве своей девушки и познакомился с ее новым возлюбленным. Через года Тимати встретил свою экс-возлюбленную в дверях банка и изменил с ней жене.

Несмотря на то, что в соцсетях новая песня Тимати и клип пользуются популярность, ее успели просмотреть более 4 тысяч пользователей, хейтеры не дремлют. Многие язвительно заметили, что "Херовой песней" рэпер фактически описал все свое творчество, а другие возмутились по поводу того, что он запел. Они отметили, что петь - это не его стихия, лучше бы он и дальше продолжал читать рэп.