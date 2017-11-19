"Саша Белый вернулся": Сергей Безруков предстал в образе героя "Бригады"

Сергей Безруков сыграл в огромном количестве фильмов, постоянно меняя амплуа, однако для большинства он остался Сашей Белым из культового сериала «Бригада». Недавно актёр неожиданно решил порадовать фанатов, представ в образе знаменитого «бригадира».

Сергей Безруков отметил, что это фото он посвящает всем поклонникам культового сериала, чтобы поднять настроение. «Бороться до конца! Весна пришла! Всё будет круто!» - подчеркнул артист в подписи к снимку. Интернет-пользователей действительно очень обрадовал такой образ Безрукова, как сообщает «Версия.Инфо».

Актёр после съёмок в «Бригаде» не раз подчёркивал, что снова играть персонажа, вроде Саши Белого, не хочет. Продолжение культового сериала вышло также без его участия. Однако теперь у поклонников, увидевших Безрукова в образе Саши Белого, снова появилась надежда. Фанаты даже стали просить актёра снять своё продолжение «Бригады», где был бы «нормальный сценарий». Существующая версия, о сыне Саши Белого, под названием «Бригада. Наследник» была признана рядом критиков худшим сиквелом всех времён и картиной, не достойной уровня культового сериала.