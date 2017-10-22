В своем официальном аккаунте фотохостинга Instagram известный российский дизайнер Гоша Рубчинский заявил о закрытии своего бренда‍. Его последний показ состоялся в январе текущего года в Калининграде.

СМИ сообщают срочные новости о том, какие изменения коснутся известного российского бренда Gosha Rubchinskiy. Как стало известно, дизайнер Гоша Рубчинский лично заявил о закрытии своего бренда‍. Первым информацию озвучило агентство L'Officiel. После этого, представитель бренда подтвердил ее, оставив пост в своем профиле Instagram. В нем он указал, что сезонные коллекции больше не будут выпускаться. Тем не менее, он заинтриговал своих поклонников, рассказав, что вместо вышеупомянутых коллекций "появится нечто иное".

Полное имя дизайнера - Георгий Александрович Рубчинский. Он известен как создатель уличной одежды. Одна из его главных заслуг в том, что он вошел в список пятисот людей, которые, по мнение журнала Business of Fashion, больше всего повлияли на мир моды. Гоша Рубчинский известен также как фотограф.