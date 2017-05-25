Бузова запускает собственную криптовалюту BuzCoin

Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова собрала большую пресс-конференцию и сообщила о своем намерении создать империю. Так, теперь Бузова откровет IT-проект Buzar и создаст собственную криптовалюту, которая получит название BuzCoin.

Как рассказала телеведущая, она намерена составить конкуренцию всем бизнесменам, так как, по ее словам, все, к чему прикасается Ольга Бузова, превращается в золото. Певица теперь намерена заняться экономикой, так как в этой области она еще не успела достаточно проявить себя. В настоящий момент остается неизвестно, сколько будет стоить один BuzCoin и каким именно образом майнеры смогут зарабатывать на криптовалюте Бузовой.

Известно лишь то, что при помощи нового проекта Бузовой Buzar, люди смогут находить работу, друзей, вторых половинок, заказывать билеты в театр и кино, бронировать места в ресторанах, на концертах, заказывать еду и одежду, играть в онлайн-игры и многое другое.

Телеведущая не сомневается, что данный проект будет пользоваться большим успехом, а также отметила, что из-за этого не намерена покидать сцену, даже больше, она планирует выйти на мировой уровень.