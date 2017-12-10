Визажист Камбаров спровоцировал скандал "паучьими" ресницами Бородиной

Известный визажист Сердар Камбаров опубликовал на своей странице фотографию ведущей проекта "Дом-2" Ксении Бородиной и рассказал об особенностях ее макияжа. Он отметил, что планировал создать эффект "паучьих лапок" и ресницы звезды приклеены, чем спровоцировал скандал.

Сердар Камбаров славится тем, что у него делают макияж многие знаменитости и постоянно восхваляют его работу. Так, обратиться к нему решила и Ксения Бородина для того, чтобы поменять имидж. Визажист решил сделать акцент на глазах телеведущей и создал из ее ресниц некие "паучьи лапки", при этом отметив, что ресницы не натуральные, а приклеенные.

Стоит отметить, что не так давно актриса Настасья Самбурская обратилась ко всем девушкам, которые перебарщивают с макияжем и попросила любительниц пышных ресниц пожалеть арахнофобов. Видимо, Бородина решила наглядно показать, чего стоит избегать девушкам.

Многие на странице Камбарова прокомментировали макияж телеведущей и отметили, что раньше визажист работал гораздо лучше, на что он отреагировал и назвал комментаторов "борщовками", спровоцировав скандал между подписчиками.