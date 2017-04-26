Ургант честно рассказал Лолите о своих поцелуях с мужчинами

Знаменитый российский телеведущий откровенно рассказал гостье своей программы Лолите Милявской о том, был ли он когда-то на нудистском пляже и целовался ли с мужчинами. В рамках передачи Ургант пообещал Лолите честно отвечать на ее вопросы.

Так, во время передачи "Вечерний Ургант" Лолита задала Урганту несколько провокационных вопросов, на которые он попытался честно ответить. Певица поинтересовалась, посещал ли телеведущий когда-то нудистский пляж, на что он ответил отрицательно. Все же Лолита выдвинула предположение, что все же Ургант когда-то был нудистом, ведь его родители маленького Ивана оставляли бегать по пляжу без нижнего белья.

Второй вопрос, который интересовал Лолиту, это брил ли Ургант когда-то грудь. Он честно признался, что во втором классе комплексовал из-за того, что на его груди не растут волосы, потому он ее брил. Третий вопрос оказался самым провокационным, так как певица, спросила, целовался ли ведущий с мужчинами. Она спросила, во время съемок фильма "Елки" не приходило ли Урганту в голову сделать что-то непристойное с партнером. Как рассказал Иван Ургант, ему довелось целоваться с Сергеем Светлаковым и Хью Джекманом, а также отметил, что полный список его мужчин опубликован на сайте "Мужики Точка Давай".

Зрители шоу также узнали о том, что Лолита вполне одобряет ночные походы к холодильнику, не имеет ни одной татуировки и храпит по ночам.