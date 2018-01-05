Лолита призналась, что изменяла Цекало и после этого ее преследовали болезни

Знаменитая российская певица Лолита Милявская не так давно решилась рассказать о том, как тяжело переживала развод с Александром Цекало. По словам певицы, она ему изменяла и вполне заслужила все болезни, которые ее преследовали после развода.

Как известно, Лолита Милявская и Александр Цекало прожили в браке около 12 лет, однако в 2000 году поняли, что больше не могут быть вместе. Это связано с постоянными изменами Лолиты, ее "сволочным" характером и отношением к семейной жизни. Стоит отметить, что Лолита была замужем уже пять раз, и каждый раз в отношениях у нее что-то не ладилось.

На передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Лолита рассказала, что очень тяжело перенесла развод с Цекало. Она сильно теряла вес, у нее развилось малокровие, отчего певица часто теряла сознание. В связи с переживаниями, Лолита начала употреблять запрещенные препараты и после этого угодила в психиатрическую лечебницу.

Певица считает, что по большей степени она переживала не из-за потери очередного мужа, а из-за того, что ей придется вновь доказывать публике, что она чего-то стоит может поразить любого своими вокальными данными. Она боялась, что может потерять работу, так как в то время Цекало был ее партнером не только по жизни, но и по сцене.

Несмотря на перенесенные страдания, Лолита ни в чем не винит бывшего мужа и уверена, что такое наказание ей послали из-за ее измен. Женщина отмечает, что Цекало был хорошим мужем и многому ее научил.