Одетая в мини-бикини Анастасия Волочкова показала шпагат на 65-летнем поэте

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжила в своем Instagram серию фотографий со шпагатом. В этот раз, отдыхающая в Таиланде звезда, одетая в мини-купальник, показала растяжку, забросив ногу на пожилого поэта.

В своем Instagram Анастасия Волочкова без стеснения демонстрирует свое тело в миниатюрных купальниках и в весьма откровенных позах. Шпагаты Волочковой уже стали поводом для мемов и шуток в Сети, но балерина продолжает показывать растяжку в самых неожиданных местах мира.

В этот раз Волочкова отправилась в Таиланд. Там она встретилась с веселым поэтом Хакимом Булибековым и, как видно на фото, показала ему свой фирменный шпагат. Балерина забросила ногу на плечо пожилого поэта, обнажив тело, едва прикрытое миниатюрным купальником.

На этом Волочкова не остановилась и показала шпагат еще и на скамейке. Как отметили пользователи, балерина не упускает возможности показать себя «во всей красе».

Пользователи осудили Волочкову за ее чрезмерную откровенность, а шпагаты назвали «пошлостью и похабщиной». По мнению некоторых комментаторов, балерина уже не знает, чем привлечь к себе внимание и продолжает «хайповать» на своих шпагатах.