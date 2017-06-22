Муж Полины Гагариной рассказал трогательную историю о том, как сделал ей предложение

Муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал трогательную историю о том, как сделал ей предложение руки и сердца. 2 апреля пара отмечала четыре года с тех пор, как это произошло. Вскоре знаменитости будут праздновать годовщину свадьбы.

В Instagram появился трогательный пост мужа певицы Полины Гагариной фотографа Дмитрия Исхакова. В нем он рассказал историю о том, как сделал ей предложение. Как оказалось, это произошло, когда пара находилась на отдыхе в Париже. Фотограф рассказывает, что заранее готовился к этому событию. Он купил кольцо и оформил его в коробочку бирюзового цвета. Также он говорит, что подготовил специальную речь, которую должен был произнести, когда собирался делать предложение.

Тем не менее, даже будучи столь подготовленным, Исхаков страшно переживал и все сомневался, какое место подойдет для этого лучше всего. Его сомнения развеялись, когда он увидел знаменитый мост "всех влюбленных". Там будущий муж Полины Гагариной надел ей на безымянный палец кольцо после того, как она согласилась выйти за него замуж. Теперь у них крепкая семья, в которой они воспитывают двоих детей.