Солнцев заявил о том, что Рапунцель из "Дома-2" могли проклянуть после родов

Скандальный экс-участник "Дом-2" и шоумен Рустам Солнцев раскритиковал Ольгу Рапунцель за трансляцию в соцсеть своих родов. Он назвал Рапунцель "дурой" и заявил, что она должна была спрятаться от людей и не показываться до тех пор, пока ребенок не окрепнет.

Как известно, 1 апреля участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель впервые стала мамой. Она подарила своему мужу Дмитрию Дмитренко здоровую малышку, роды протекали без осложнений. Звезды проекта приняли решения транслировать весь родовой процесс в соцсеть для того, чтобы поклонники могли увидеть, как это было, за что молодых родителей и раскритиковал Рустам Солнцев.

Он отметил, что раньше на "Дом-2" женщина пропадала с экранов на 8 месяце беременности и вновь выходила в эфир только тогда, когда ее ребенок подрос и окреп, когда его можно было показывать людям. Он осудил Рапунцель и назвал ее "дурой", так как, по его словам, вокруг много "грязных ртов", которые говорят про нее гадости, ругают и даже могут проклясть ее и ребенка.

Несмотря на это, Солнцев отметил, что любит Рапунцель, как подругу, и желает ей и девочке всего наилучшего.