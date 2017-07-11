Отдыхающая в Таиланде Собчак показала фигуру в купальнике

Ксения Собчак отправилась на отдых в Таиланд со своим мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном. В своем Instagram она показала снимок с отдыха и продемонстрировала фигуру в купальнике, развеяв слухи о беременности.

Ксения Собчак, которая в последнее время активно работала в политике и журналистике, решила провести больше времени с семьей и отправилась с мужем и ребенком на отдых в Таиланд. В своем Instagram она разместила семейный снимок и подписала его словами о том, что этот отдых она и ее семья заслужили.

Собчак отметила, что не любит хештег о заслуженном отдыхе, но в этой ситуации случай именно для такого хештега. По словам политика и журналистки, она работала долгие и напряженные месяцы, не имея выходных. Теперь же, она и муж с ребенком взяли отпуск и отдыхают в Таиланде.

На снимке Собчак запечатлена в сдельном облегающем купальнике, который показывает, что живот звезды абсолютно плоский и слухи о беременности, скорее всего, являются фейком. Пользователи отметили стройность форм Собчак и пожелали ей и ее семье хорошего отдыха. После массы негативных комментариев под снимком начались споры и некоторые отметили, что Собчак стоит отдохнуть еще и от хейтеров.