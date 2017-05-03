Фанаты пришли в восторг от свежего фото взрослой дочери Дмитрия Тарасова‍, которая подрастает у первой супруги Оксаны Осинкиной. Снимок появился в профиле женщины одной из соцсетей. В комментариях к нему многие стали интересоваться, общается ли отец с дочерью.

В сети появились свежие фотографии подрастающей дочери Дмитрия Тарасова Ангелины‍. Ее новых фотографий не было замечено уже достаточно давно. Известно, что она проживала не с отцом, а с матерью. К слову, последний раз футболист публиковал совместные фото с ребенком достаточно давно. С тех пор фанаты могли наблюдать их лишь на личной странице Оксаны Останкиной, которая и воспитывает Ангелину.

Недавно она опубликовала новые фото, где дочь держит глянцевый журнал со своей фотографией. Как сообщают СМИ, Ангелина Тарасова участвовала в модной съемке. Когда фанаты увидели новый снимок, они тут же принялись хвалить внешность и талант девочки. Многие отметили, что она стала уже совсем взрослой и в будущем из нее выйдет отличная модель.