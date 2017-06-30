«Элитные» роды Костенко обойдутся Тарасову в полмиллиона рублей

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов намерен устроить для своей новой жены Анастасии Костенко элитные роды. Футболист, по слухам, отдаст за роды в престижной подмосковной клинике «Лапино» порядка 500 000 рублей.

Слухи о беременности пара подтвердила лишь недавно, 29 марта. В своих Instagram-аккаунтах Тарасов и Костенко разместили трогательные снимки с фотосессии, на которой модель уже не скрывала свой живот. Известно, что Костенко находится на 5-м месяц беременности и рожать она намерена в России.

По данным, Костенко и Тарасов выбрали для родов элитную подмосковную клинику «Лапино», где рожали Хилькевич, Собчак и Джанабаева. В среднем, роды в таком заведении стоят порядка 500 000 рублей. В эту сумму уже включены расходы на анализы, УЗИ и осмотры у врачей.

Однако, если Тарасов и Костенко захотят, чтобы роды принял акушер-гинеколог Марк Курцер, то за роды паре придется заплатить уже миллион рублей. Еще пока не известно, хотят ли футболист и модель обращаться к одному из лучших врачей в этой сфере, также еще не ясно, захочет ли сам Курцер брать пару. У акушера плотный график и его часы расписаны буквально поминутно, станет ли он делать исключение для футболиста и его жены-модели, остается вопросом.