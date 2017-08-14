Наргиз рассказала о том, как ее жестоко избивал второй муж

Знаменитая певица Наргиз Закирова рассказала о том, как ей пришлось столкнуться с домашним насилием. По словам певицы, ее второй супруг Ернур Канайбеков жестоко ее избивал даже в то время, когда она была беременна.

Наргиз стала известной благодаря шоу "Голос" и своему сотрудничеству с музыкальным продюсером Максом Фадеевым. Сейчас она пользуется большой популярностью и в жизни у нее все хорошо, однако прошлое забыть певица не в силах. Она дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих сложных отношениях с мужчинами и о том, как ей приходилось терпеть издевательства второго супруга. Так, как рассказала Наргиз, в самом начале жизни с Ернуром Канайбековым она прекрасно понимала, что эти отношения обречены на провал, однако наивно верила, что все может измениться.

Так, первым сигналом стало то, когда муж ее ударил во время беременности. Тогда певица сильно ударилась об стену головой, однако простила мужа и продолжила с ним жить. Спустя какое-то время они переехали в Америку и Наргиз стала петь в одном из ресторанов. Как-то ее муж вместе с друзьями посетил заведение и позвал певицу к ним за столик, однако она отказалась, так как хозяин ресторана не позволял сотрудницам сидеть за одним столом с клиентами в рабочее время.

Тогда ее муж промолчал, однако когда они ехали домой на такси, произошло страшное. Около дома Канайбеков резко развернулся и ударил по лицу свою жену, Наргиз упала и он стал пинать ее ногами. Он заявил, что певица опозорила его перед друзьями, а она в этот момент встала и поняла, что не может закрыть рот из-за сломанной челюсти.

Именно в тот момент она поняла, что следует разводиться с тираном. Недавно Наргиз выпустила клип, посвященный теме домашнего насилия, и призвала всех женщин любить себя и избегать тиранов.