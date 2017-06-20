Екатерина Варнава отказывается выходить замуж

Известная телеведущая Екатерина Варнава получила предложение руки и сердца еще почти два года назад, кольцо звезде подарил ее возлюбленный Константин Мякиньков. Однако, утверждает мать Варнавы, участница Comedy Woman не спешит замуж и отказывается от похода в ЗАГС.

Как рассказала мама Екатерины Варнавы, ее дочь не торопится становится женой и расставаться со статусом незамужней женщины. Сейчас она видит своей главной целью успехи в карьере, а семейная жизнь не кажется для нее приоритетом.

По словам матери Екатерины Варнавы, она уже давно ждет внуков, но дочь ее пока что радовать не спешит. Якобы, телеведущая предпочитает обходить тему детей стороной, хотя слухи о ее беременности постоянно будоражат пользователей Сети.

Екатерина Варнава встречается с хореографом Константином Мякиньковым. Около двух лет назад он сделал своей возлюбленной предложение, но свадьба так и не состоялась. Пара продолжать состоять в отношениях, они активно путешествуют и живут насыщенной жизнью. По-видимому, замужество и штампы в паспорте не играют в их отношениях главной роли.