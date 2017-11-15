Лолита честно призналась, когда уйдет со сцены

Певица Лолита посетила концерт, организованный одной из радиостанций. На нем звезда честно призналась, что может заставить ее уйти со сцены и как она относится к фонограмме, лишнему весу и огородам.

Лолита рассказала, что сейчас не стремится быть худой, так большую часть своей жизни она демонстрировала стройность, а сейчас быть «вешалкой» она считает уже неприличным. Помимо этого, стройные формы не дают возможности открывать голос на полную силу. По словам Лолиты, она боится, что лишится голоса, если начнет худеть.

Что касается выхода на пенсию, то Лолита скрывать своего мнения об этом не стала. Певица честно призналась, что уйдет со сцены сразу же, как только почувствует слабость голоса. Лолита заявила, что не умеет и не хочет петь под фонограмму. Поэтому, уверяет певица, она не станет обманывать слушателей. По словам Лолиты, поклонникам не стоит переживать, так как даже без пения она найдет, чем заняться.

Лолита также рассказала, что раньше не любила дачи и избегала огородов. Теперь же она самостоятельно занимается выращиванием овощей и фруктов. Певица вникает во все тонкости дачных дел и не избегает работы в земле.