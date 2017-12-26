Ольга Бузова продемонстрировала полуобнаженные ягодицы

Певица и звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова разметила в своем Instagram откровенный снимок, на котором телеведущая позирует в эротическом нижнем белье, едва скрывающим ее ягодицы. В описании к фото Бузова обратилась к некому мужчине, указав, что ему «будет больно», и он ее «запомнит навсегда».

Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте очередной провокационный снимок. На фотографии певица позирует в полуобнаженном виде. На звезде из одежды присутствуют лишь туфли и нижнее белье, которое очень впечатлило пользователей откровенностью.

Как отметили некоторые пользователи, ягодицы Бузовой едва ли не «выскакивают» из откровенного белья. Многие пишут звезде комплименты, называя ее красивой, стройной и сильной женщиной. Другие же обвиняют Бузову в том, что она продолжает спекулировать темой развода с Тарасовым и «строит» из себя «брошенную, но не сломленную».

Снимок собрал почти 400 000 лайков и массу комментариев. Пользователи продолжают писать под фотографией, на которой Бузова демонстрирует свои полуобнаженные ягодицы, комплименты и не только. Как всегда, пользователи разделились на два лагеря и спорят, кто их них прав и правильно ли себя ведет Бузова.