"Две недели назад умерла": Жена водителя Волочковой обвинила балерину в пьянстве

Жена бывшего водителя скандально известной балерины Анастасии Волочковой Алексанра Скиртача высказала свое мнение о светской львице. Она обвинила Волочкову в пьянстве и отметила, что балерина выглядит так, словно "две недели назад умерла".

Как известно, уже около пяти месяцев экс-водитель Волочковой, которого она обвинила в краже крупной суммы денег, находится в СИЗО. Скиртач периодически общается с прессой и выдаем им некоторые факты из жизни скандальной балерины. Сама Волочкова не отрицает, что Скиртач мог собрать на нее компромат, ведь она ему слишком доверяла и водитель был в курсе всех ее дел.

По поводу происходящего высказалась и жена Скиртача, Софья. Она считает, что Волочкова посадила ее мужа из-за того, что он отказался заниматься с ней сексом. По ее словам, балерина неоднократно пыталась "залезть в штаны" к ее мужу, однако он был верен супруге и не соглашался на интимную близость с телезвездой. Именно поэтому Волочкова ненавидит саму Софью, только потому, что жену он хотел, а ее, знаменитость, нет. В связи с этим она решила обвинить водителя в краже и посадить в тюрьму.

Софья также признается, что на суде у нее было желание ударить Волочкову сумкой по голове. Она отметила, что балерина является алкоголичкой, ее внешний вид оставляет желать лучшего, ведь она выглядит так, словно "две недели назад умерла". Жена Скиртача отметила, что не считает Волочкову женщиной, матерью, добродетелем или благотворителем, для нее она всего лишь тряпка. Женщина уверяет, что всегда после встречи с балериной ее дико "трясет".