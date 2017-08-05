Анжелика Варум лишилась голоса, но пришла на праздник к Преснякову

Певица Анжелика Варум рассказала в своем Instagram-аккаунте о том, что не смогла надолго задержаться на праздновании Дня Рождения Владимира Преснякова-младшего из-за сильного вируса и потери голоса. Однако, поздравить певца и впечатлить поклонников безукоризненным видом, Варум все ж смогла.

В своем Instagram Анжелика Варум рассказала, что вечеринка по поводу празднования Дня Рождения Владимира Преснякова прошла «шумно и весело». Однако, об этом она узнала от своего мужчины Леонида Агутина. Сама же певица пришла на мероприятие буквально на несколько минут.

Варум отметила, что причиной ее быстрого ухода с вечеринки стал вирус, которым она заражена. Певица не захотела заражать гостей и усугублять свое состояние. Поэтому, она обняла Преснякова «затаив дыхание», а тост ей пришлось «пробасить». По всей видимости, вирус лишил Варум голоса.

Однако, пользователи отметили, что даже с болезнью Варум выглядит безукоризненно. Многие заявили, что певица даже не похожа на больного человека, у нее была красивая укладка, сдержанный макияж и модное платье, подчеркивающее ее стройность. Анжелике Варум пожелали скорейшего выздоровления и множество раз высказали лестные комплименты касательно фигуры, вкуса и красоты.