Участница шоу "Холостяк" изменила Егору Криду с оператором и поехала домой

Одна из участниц шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ изменила главному герою, популярному исполнителю Егору Криду. Он узнал об этом от участницы, который намеревался выгнать с проекта, после чего его мнение резко поменялось.

В воскресенье, 1 апреля, вышел новый выпуск шоу "Холостяк". Тогда Егор Крид устроил для девушек импровизированную вечеринку на футбольном матче, где судьей выступал один из операторов проекта. Никто и не думал, что все так круто обернется и 19-летняя Соня Макеева влюбится в "судью" и согласится на интимные отношения.

После вечеринки Крид передал записку другой участнице, Аиде Узарбахтиной, в которой сообщил, что не понимает, каким именно образом будут продолжаться их отношения. На свидании девушка призналась Криду, что на проекте произошел секс, одна из участниц неверна по отношению к нему. Она не стала напрямую называть имя участницы, а просто написала его на телефоне и показала Криду.

На церемонии вручения роз Крид решил разобраться в произошедшем и собрав всех девушек, сообщил о произошедшей измене. Он отметил, что все настолько мерзко, что ему хочется послать подальше этот проект и забыть его, как страшный сон. В результате 19-летняя Соня Макеева призналась, что переспала с оператором и отметила, что она влюбилась в молодого человека и боялась сообщить о произошедшем Криду, чтобы это не повлияло на работу ее возлюбленного.

Стоит отметить, что в тот день ни одна из девушек не получила вожделенные розы, а Макеева отправилась домой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что каждая девушка, которая покидала проект "Холостяк", говорила о том, что все участницы не достаточно честны в своих намерениях по отношению к Егору Криду.