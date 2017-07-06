«Дружить – не хрюкать»: Катя Жужа резко ответила на обвинения Ксении Бородиной

Катя Жужа прокомментировала обвинения Ксении Собчак, которая заявила, что помогала ей материально и «делилась славой». По словам Жужи, она не злится на свою экс-подругу, но в женскую дружбу поверить уже не сможет.

Скандал вокруг Кати Жужи и Ксении Бородиной разгорелся после того, как Жужа перестала работать на «Дом-2». Обе женщины, несмотря на долгую дружбу и теплые отношения, стали негативно отзываться друг-о-друге, показывая взаимную неприязнь.

По словам Бородиной, она сильно помогла Жуже попасть на проект и даже помогала ей материально. Однако, уверенна Бородина, Жужа не оценила доброты и стала требовать больших гонораров и посягать на «чужую славу». Катя Жужа долго молчала по поводу конфликта, но сейчас таки решила высказаться.

В своем Instagram Жужа написала о конфликте, отмечая, что дружить – не значит «хрюкать». По словам Кати Жужи, суть дружбы не в показательных жестах и публикациях в Сети. Она поблагодарила свою экс-подругу за помощь, отмечая конец дружбы и цитату Лены Миро о «хрюканье». Своих экс-друзей Жужа за все поблагодарила и заявила, что ей нужно идти дальше, а не гнаться за «халявными сторис с миллионами просмотров».