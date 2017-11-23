Телеканал ТНТ найдет Ольге Бузовой мужчину мечты в новом реалити-шоу

Популярный российский телеканал ТНТ планирует выдать замуж Ольгу Бузову в прямом эфире. Для этого знаменитость станет главной «холостячкой» России и будет самостоятельно выбирать себе достойного жениха.

Журналисты новостного портала Super проинформировали, что телеведущая Ольга бузова на три месяца сменит свое амплуа и попытает удачу в качестве главной героины нового реалии-шоу. Сообщается, что Ольга будет искать себе мужчину среди множества умных красавцев. «ТНТ действительно запускает новый уникальный масштабный проект с Ольгой Бузовой, аналогов которому нет в России, как и не существует второй Оли Бузовой! На данный момент объявлен кастинг в шоу», - подтвердили новость в пресс-службе канала.

Телеканал уже открыл кастинг для мужчин на официальном сайте ТНТ. Основные требования для претендентов это возраст от 18 до 40 лет, а самое главное условие – мужчина должен обязательно быть холостым.