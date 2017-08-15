В Сеть «слили» голые фотографии актрисы сериала «Сплетница»

В глобальной сети Интернет появились новые «горячие» снимки, которые хакеры опубликовали на всеобщее обозрение. На этот раз в центре порноскандала оказалась актриса Лейтон Мистер, которая многим знакома по сериалу «Сплетница».

31-летняя американская актриса, певица, а также фотомодель Лейтон Мистер не уследила за своими личными интимными снимками и они сразу же стали достоянием общественности. Как сообщает портал Super, неизвестные интернет-злоумышленники опубликовали в Сети голые фото девушки.

Сама актриса пока никак не прокомментировала порноскандал, а также то, как интимные фотографии могли попасть в доступ хакерам. Напомним, что Лейтон Мистер замужем за актером Адамом Броди.