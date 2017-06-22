«Уже не одинока?»: Ольгу Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона по волейболу

Сеть активно обсуждает новые подробности личной жизни певицы Ольги Бузовой. 31 марта певицу заметили в караоке-клубе на Новом Арбате, весь вечер звезда обнималась с олимпийским чемпионом по волейболу Александром Волковым.

Как сообщают СМИ, Ольга Бузова нашла время для отдыха и провела вечер в караоке-клубе, расположенном на Новом Арбате. Внимание посетителей привлек тот факт, что певица пришла в заведение не в компании подруг, как это было раньше.

Компанию Ольге Бузовой составил член российской сборной по волейболу Александр Волков. По словам очевидцев, певица весь вечер обнималась с высоким спортсменом. Некоторые даже утверждают, что Бузова и Волков вели себя не как друзья, пара, якобы, целовалась. Объятия и поцелуи многие сочли не дружескими, а романтическими.

Однако, Александр Волков, по данным из СМИ, является бойфрендом одной из подруг Бузовой. Сейчас поклонники певицы не могут понять, что связывает спортсмена и звезду шоу «Дом-2». Не так давно Бузова сообщала, что она одинока. Теперь же, вокруг нее и Волкова активно распространяются слухи об их романтических отношениях.