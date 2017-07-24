Эвелина Бледанс объединилась с бывшим мужем ради праздника сына

Популярная российская телеведущая и актриса Эвелина Блёданс устроила настоящий праздник в честь дня рождения своего младшего сына. Более того, знаменитость даже пригласила на детский праздник своего бывшего мужа, который бросил Эвелину.

Эвелина Блёданс в своем микроблоге нежно поздравила младшего сына Семена с днем рождения и опубликовала теплые семейные фото с праздника. На снимках Сёма мило обнимает свою маму Эвелину и отца Александра Семина. Поклонники пожелали, чтобы пара пришла к взаимопониманию и возобновила свои отношения ради совместного сына.

Напомним, что в сентябре прошлого года телеведущая шокировала публику тем, что уже больше года является свободной женщиной. Инициатором развода стал именно Александр Семин, который и ушел из семьи. Сама Эвелина утверждает, что её бывший муж продолжает заботиться о сыне и поддерживает с ней дружеские отношения.