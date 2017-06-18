Ольга Бузова перепутала названия городов и вместо Архангельска прилетела в Астрахань

Певица Ольга Бузова перепутала названия городов и прилетела в Астрахань, а не в Архангельск. Как сообщают СМИ, звезда и ее команда ошиблись в городах и прибыли не в тот город.

По данным из СМИ, Ольга Бузова не смогла разобраться в названиях городов и ошибочно прилетела не туда. Изначально, певица и ее команда планировали посетить Архангельск, однако, по неизвестным причинам, они прилетели в Астрахань.

Пользователи Сети недоумевают от такой ошибки и думают, что такой случай вымышлен и является первоапрельской шуткой. Однако, некоторые верят в информацию и не могут понять, как можно было так ошибиться.

В Астрахани, по словам журналистов, Бузова устроила конференцию с местными изданиями прямо в аэропорты. По словам певицы, она даже не знала, куда летит и собиралась приземлиться в Архангельске. Бузова взяла с собой шубу, так как думала, что прилетит в холода.