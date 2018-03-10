Ольга Рапунцель из "Дома-2" наконец-то подарила Дмитрию Дмитренко дочь

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель наконец-то стала мамой. Сегодня, 1 апреля, в одном из московских клиник, она подарила своему мужу Дмитрию Дмитренко дочь.

Как сообщалось ранее, примерно в 6 часов утра у Рапунцель начались схватки и Дмитренко моментально отвез ее в клинику, где у них была забронирована отдельная палата. Все время, пока Ольга терпела схватки, муж находился с ней рядом и всячески поддерживал. Практически спустя 12 часов, в 17:34, Рапунцель все же родила на свет долгожданного первенца, девочку. Отмечается, что малышка родилась с весом 3580 граммов и ростом 58 сантиметров.

Дмитренко был несказанно счастлив от того, что смог увидеть рождение дочери собственными глазами и первым взять малышку на руки. Как и обещали молодые родители, во время их пребывания в роддоме они вышли в прямой эфир и поклонники могли наблюдать за происходящим. Сразу же после первого крика девочки фанаты стали поздравлять молодых родителей и желать им терпения, а малышке - крепкого здоровья.

В настоящий момент остается неизвестным, как именно Рапунцель и Дмитренко решили назвать девочку.

Стоит отметить, что одной из первых, кто поздравил участников "Дом-2" с рождением дочери, стала сестра Рапунцель, Алена Савкина. Она поблагодарила свою старшую сестру за племянницу и отметила, что очень любит свою сестру. Кроме того, Рапунцель-младшая простила старшей сестре все обиды и выразила надежду, что они больше никогда не будут ссориться.