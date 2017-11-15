Бабушка Дмитрия Дюжева жалуется на здоровье и соседей

Тамара Петровна, бабушка Дмитрия Дюжева, пожаловалась журналистам на плохое здоровье и конфликтных соседей. Об этом она рассказала в эфире телепередачи "Ты не поверишь!".

По словам женщины, в последнее время её очень донимают проблемы с внутренними органами: почками и поджелудочной, в частности. У неё регулярно немеют ноги и ломит тело, отчего Тамара Петровна едва перемещается по скромному жилью в Астрахани. В связи с заболеваниями старушке необходимо по три раза на день делать уколы, а звать медиков она стесняется.

Кроме того, родственницу актера донимают жильцы соседних домов. Конфликты доходили даже до суда. Однажды недоброжелатели хотели заколотить женщине окно. А соседи с другой стороны снесли её забор.

Несмотря на различные неудобства, Тамара Петровна не хочет лишний раз беспокоить звездного внука. Она сообщила, что Дмитрий Дюжев не раз оказывал ей материальную помощь и даже хотел переселить её в городскую квартиру. Не так давно актер подарил бабушке шубу за 100 тысяч рублей, а чуть раньше - хороший телевизор и кондиционер. Бабушка благодарна именитому внуку за все презенты, однако сожалеет о нехватке времени, проведенного вместе. Ей хочется чаще видеть Дмитрия Дюжева со всеми его детьми. А дом Тамара Петровна покидать отказывается, ведь всё на территории сделано её руками и дорого, как память.