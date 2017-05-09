Лионель Месси опубликовал первое фото со своим младшим сыном

Известный футболист Лионель Месси запечатлел своего младшего сына на фото впервые. Снимок всех членов звездного семейства он выложил на своем Instagram 1 апреля.

Успешный игрок сборной Аргентины и испанского футбольного клуба "Барселона" 10 марта в третий раз стал отцом. Жена Антонелла Рокуццо подарила ему третьего мальчика, который получил имя Чиро. До апреля спортивная звезда не показывал малыша широкой общественности.

Фотография запечатлела семью футболиста, которая расположилась на газоне у дома. Слева Антонелла держит на руках 2-летнего Матео, а справа 6-летний Тьяго удерживает дремлющего новорожденного Чиро. Сам Лионель Месси уселся посредине и обнимает своих близких с улыбкой на устах.