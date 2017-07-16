Дуэт из Новокузнецка не попал на следующий этап "Песен на ТНТ"

Женский дуэт "ZEФИР" из Новокузнецка не пропустили дальше отборочного этапа музыкального шоу "Песни на ТНТ". В последнем выпуске все судьи нашли причины отказать им.

Две сибирячки вышли на сцену "Песен" в разных ярко-алых нарядах и представили жанр R’N’B. В качестве конкурсного номера они выбрали композицию исполнительницы Кристины Си.

Несмотря на звучание и энергичное поведение, судейский состав остался недоволен. К примеру, Тимати крайне не понравилось, что девушки спели песню не собственного исполнения. А ведь суть программы заключается в презентации собственных произведений. В связи с этим другие члены жюри поддержали рэпера и оставили свои индикаторы красными, под цвет сценическим образом "ZEФИР".